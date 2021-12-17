Aksigorta'dan yeni bir platform: Aksigorta Mobil

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, dijital sigortacılık deneyimini üst seviyelere taşıyacak Aksigorta Mobil uygulamasını hizmete sunuyor.



Tüm risklerin tek ekrandan yönetilebilmesini sağlayan yeni mobil uygulama, acente ve müşteri arasında yeni bir ilişki kurma biçimi sağlayacak sade ve şeffaf bir platform olması yönüyle öne çıkıyor.



"RİSK BÜYÜKTÜR SİGORTA"



SabancıDx ile hayata geçirilen Aksigorta Mobil uygulamasında, "risk büyüktür sigorta" anlayışıyla; insanlar için önemli olanın poliçeler değil risk altındaki varlıkları ve sevdikleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir platform yapısı hazırlandı. Müşteriler, poliçesi olsun olmasın sevdiklerini ve varlıklarını bu platforma ekleyebilecek ve bu sayede ücretsiz risk yönetimi araçlarından faydalanabilecek.

TÜM RİSKLERİN YÖNETİMİNDE TEK ADRES



Aksigorta Mobil, çağrı merkezi ve görüntülü risk danışmanı uygulamaları ile online ve offline dünya arasında geçirgenlik sağlıyor. Ayrıca hasar danışmanından tek tıkla canlı mesajlaşma yoluyla bilgi alınabiliyor.



Risklerin tek bir adresten izlenebilmesi amacıyla, kullanıcılar başka şirketlerdeki poliçelerini de uygulamaya ekleyip buradan poliçelerinin takibini yapabiliyor.



Öte yandan çoklu kanal özgürlüğü ile acenteler ya da dijital kanallardan ulaşılabilir bir alan da mevcut.

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