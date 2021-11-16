Aksigorta'dan ayda 20 liraya ev ve eşya sigortası

Gündelik yaşam içerisinde beklenmedik birçok olay ve durumla karşılaştığımızı düşünürsek karşımıza çıkabilecek riskleri veya bu risklerden doğan zararı azaltmanın formülü ev ve eşyalarımıza sigorta yaptırmaktan geçiyor.

Aksigorta, ev, eşya, aile ve komşularınızın güvenliği için bazı teminatlar ve pratik hizmetler üretti.

Kapıda kalma, kombi-klima bakımı, tavan akması, tesisat arızası gibi küçük aksilikler, ayda 19,99 TL'den başlayan fiyatlarla Ev ve Eşya Sigortası ile karşılanıyor. Kombi, klima bakımından çilingire birçok ek hizmet de hediye ediliyor.

81 İLDE 500'ÜN ÜZERİNDE HİZMET AĞI

Fiyat ve diğer koşulların yapı durumu, lokasyon gibi değişkenlere göre farklılık gösterebildiği uygulamada, fiyatlandırma 12 aylık asgari tutar üzerinden ve 1 yıllık poliçeye göre belirleniyor. Yapıları karşılaşabileceği binlerce riske karşı koruyan Ev ve Eşya Sigortası, 81 ilde 500'ün üzerinde hizmet ağına sahip.

EV VE EŞYA SİGORTASI İLE NELER GÜVENDE? NELERİ KAPSIYOR?

Evin içi ve apartmanın ortak kullanım alanları da dahil olmak üzere maruz kalınacak tüm fiziki ve doğrudan zararlar.



Giysiler, kişisel ve kilit altında korunması şartı ile ziynet eşyası, elektronik cihazlar.



Evde yaşayan diğer bireylerin de ev içerisinde yaralanması veya sakatlanması durumunda tedavi masrafları ve ambulans hizmeti.

İster kiracı ister ev sahibi, komşu evlerin sigorta sahibi kaynaklı maddi hasarları ya da 3. şahıslara kazayla verilen zararlardan doğabilecek tazminat talepleri.

TEMİNATLAR

Deprem

Deprem sonrasında, DASK-Zorunlu Deprem Sigortası'nın limitini aşan hasarları Deprem Teminatı karşılar.

Yangın



Yangın sonucu oluşan duman, buhar ve hararetin sigortalı ev ve eşyada neden olduğu maddi zarar, sigorta kapsamında değerlendirilir.



Yangın Mali Sorumluluk



Sigortalı ev sahibi ise kiracıya, sigortalı kiracı ise ev sahibine karşı yangın durumunda ortaya çıkan mali sorumluluk poliçe kapsamında değerlendirilir. Konut sahibi veya kiracı olarak bulunulan konutlarda, yangının komşu bina, konut veya eşyalara zarar vermesi durumunun yarattığı zarar da teminat güvencesinde değerlendirilir.



Hırsızlık

Hırsızlık sonucu çalınan kişisel, ev ve ziynet eşyası ya da hırsızın bina veya eşyaya vereceği zararları kapsar.

Kira Kaybı

Ev sahipleri için poliçe kapsamında yaşanan vakalar sonucu oluşan hasar nedeniyle mülkün kullanılamaz hale gelmesi durumunda, kira alamama riski teminat altındadır. Eğer poliçe sahibi kiracıysa ve kirayı ödediği halde poliçe kapsamında yaşanan hasar sonrası mülk kullanılamaz hale gelirse ödenen kiranın işlemeyen günlere karşılık gelen kısmı teminat altına alınır.

Enkaz Kaldırma Masrafları



Poliçe kapsamındaki riskin gerçekleşmesi halinde oluşacak enkazın kaldırılması için gerekli olan masrafların teminatıdır.



İzolasyon Zayıflığı Nedeni ile Meydana Gelen Zararlar



İzolasyon yetersizliği ya da kaybı nedeniyle yağmur/kar sularının binanın dış cephe ya da terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından sızması nedeniyle meydana gelen zararlar teminat altında. Nemlenme/ısı farkı nedeniyle oluşan terleme ile küflenme sonucu sıva veya boya kabarmaları gibi iç dekorasyonda meydana gelebilecek zararlar da (Boya, badana ve onarım masrafları, olay başına ve poliçe süresince toplam 500 TL’dir.) teminata dâhil.



Elektrik Hasarına Bağlı Gıda Bozulması



Şimşek, yıldırım gibi atmosferik vakalarda ve normal veya anormal bir elektrik akımının meydana gelmesiyle konutta bulunan sigortalı elektronik cihazlara zarar gelmesi durumunda bozulan gıdaların mali masrafları, poliçe tarafından karşılanıyor.

YARARLANABİLECEK ÜCRETSİZ HİZMETLER



Aksigorta, Ev ve Eşya Sigortası yaptıranlara aynı zamanda aşağıdaki hizmetlerden ücretsiz faydalanma imkanı sağlıyor.

Avantajlı Diş Sağlığı Paketi

Yılda 1 defa olmak üzere anlaşmalı klinik ve hekimde; diş hekimi muayenesi, alt-üst çene diş taşı temizliği ve tek diş röntgen filmi işlemleri ücretsiz. Üstelik Türk Diş Hekimleri Birliği fiyat tarifesi ile uygun fiyatlara ağız ve diş sağlığı imkânı.

Su ve Elektrik Tesisatı Hizmeti

Yılda üç defa, 450 TL'yi aşmayan su tesisatı ve elektrtik tesisatı hizmetleri.

Mobilya Mini Hasar Onarımı

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca evinde oluşabilecek belirlenen limitlerdeki küçük ölçekli hasarların onarımı.



Sert Zemin Onarım Hizmeti

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca ahşap, laminant parkeler, mermer veya granit malzemeler üzerinde oluşabilecek belirlenen limitlerdeki küçük ölçekli hasarların onarımı.

Döşeme ve Halı Onarım Hizmeti

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca deri ve vinil döşeme, kanepe, koltuk, sandalye gibi eşyalarda oluşabilecek belirlenen limitlerdeki küçük ölçekli hasarların onarımı.



Leke Çıkarma Hizmeti

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca döşeme kumaşlar ve halılar üzerinde oluşabilecek belirlenen limitlerdeki küçük ölçekli hasarların onarımı.

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