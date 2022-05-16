Albaraka Türk’ten Yepyeni bir Finansman Deneyimi: Pratik Finansman Kart!

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, yeni finansman kartını duyurarak detaylarını paylaştı. Müşterilerinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan Pratik Finansman Kart, %1,79’dan başlayan oranlar ve 36 aya varan vade, 3 aya varan ödemesiz dönem ile finansman imkanı sunuyor.



Albaraka Türk’ün yeni ürünü Pratik Finansman Kart ile müşteriler, tanımlanan limit üzerinden şubeye gitmeden pratik bir şekilde finansman işlemlerini gerçekleştirerek, mobilyadan beyaz eşyaya, teknolojiden sağlık ve eğitime kadar birçok farklı sektördeki alışverişlerinde 2 ay boyunca finansman kullanabiliyor.



Albaraka Pratik Finansman Kartı’nın avantajları ile ilgili açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, “Albaraka Türk olarak yeni bir ürün veya hizmet geliştirirken önceliklerimizden biri de, teknoloji ve inovasyonu harmanlayarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve pratik bir şekilde karşılayabilmek amacıyla Pratik Finansman Kart’ı geliştirdik. Müşterilerimizin alışverişlerinde finansman ihtiyaçları için pratikliği, uygun oran ve vadeleri nedeniyle Pratik Finansman Kart’ı tercih edeceklerine inancımız tam.” dedi.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz

Pratik Finansman Kart’tan yararlanmak isteyen ama henüz Albaraka Türk müşterisi olmayan kişiler şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle Albaraka Türk müşterisi olarak mobil uygulama üzerinden Pratik Finansman Kart’a başvurabilecek.

