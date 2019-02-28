Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Türkiye-AB ekonomi toplantısında Türkiye ve AB arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar büyük önem arz ettiğinin altını çizmiş olduk.

Vize serbestisi, gümrük birliği güncellemesi, ticaret hacminin gelişmesi ve atılan adımların daha da geliştirilmesi ile ilgili birçok konuyu ele aldık. Son dönemde AB siyasetinde artan milliyetçi akımların oluşturduğu diyaloğu tehdit eden unsurlar da ele alındı."

Soruları da yanıtlayan Albayrak enflasyonla ilgili olarak, "2019 için hedef enflasyonu yüzde 15,9. Şubat ayında sahadan aldığımız bilgiler ışığında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde sinyaller alıyoruz. Zor bir dönem olmasına rağmen ikinci çeyrekten sonraki sürecin baz etkisiyle birlikte hedefleri çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum. Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettik" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen de şunları kaydetti: "Normal bir siyasi diyaloğu sürdürmeliyiz. Türkiye ile derin ilişkilerimiz var. Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz. AB çok daha yakın bir işbirliğini sürdürmek istiyor Türkiye'yle. Son zamanlardaki ani yaşanan gelişmelerden endişe duyuyoruz. Endişelerin giderilmesi konusunda birlikte çalışmak istiyoruz. Türkiye'nin kendi bölgesinde barış ve huzura katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye üç yıldan kısa sürede kriterleri tamamlayabilir. Gümrük birliği anlaşması mutlaka güncellenmeli."

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