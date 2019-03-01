Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 100 milyar doları aştığını açıkladı.
Twitter'dan değerlendirme yapan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" ifadesini kullandı.
Albayrak: Merkez Bankası'nın brüt rezervi 100 milyar doları aştı
ntv.com.trEkonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervinin 6 ayda 16 milyar dolar artarak 100 milyar doları aştığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 100 milyar doları aştığını açıkladı.