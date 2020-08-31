Albayrak: Yılı pozitif ayrışarak kapatacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.





Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:



"Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk.



Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.

"EKONOMİDE 'V' ÇIKIŞI GÖRECEĞİZ"



Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah.



2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz."

ÜLKE ÜLKE ORANLAR



Albayrak'ın paylaşımında, ülkelerin ikinci çeyrek GSYİH oranları da yer aldı. Buna göre, ABD yüzde 31,7'lik daralmayla listenin ilk sırasında bulunurken Birleşik Krallık'ın ikinci çeyrek küçülme oranı yüzde 22,8 oldu.



Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 14,1'lik daralma olduğunun görüldüğü listede, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11,9, OECD ortalaması da yüzde 10,9'luk küçülme oldu.



Nisan-haziran dönemindeki yüzde 9,9'luk daralma ile listenin son sırasında yer alan Türkiye'yi, yüzde 10'luk daralmayla Japonya izledi.

