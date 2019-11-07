Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak yeni model hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

Albayrak, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Bakan Albayrak şunları kaydetti: "Dar gelirli vatandaşlar özelinde bir müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar. TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız."

"FAİZ YÜKÜYLE ÇÖKERTECEKLERİNİ ZANNETTİLER"

Albayrak'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

"Son bir yılda üç büyü kur atağı yaşadık.Ülkemizi faiz yüküyle çökerteceklerini zannettiler. Kuru 8-10 daha da yukarıya çıkaracakarını zannettiler. Her biri başarısız oldu ve püskürtüldü. TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45 seviyesinden inerek tarihi bir netice ortaya koyduk. Felaket tabloları çiziyorlardı. Küçümsemeye çalışıyorlardı. Baz etkisi şudur, budur bunlara şahit olduk. Mesele enflasyonla mücadelede Türkiye güçlü bir performans yakalamış.

"ÇOK TARİHİ SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKTIK"

Biz Türkiye'de ekonomi ile ilgili sosyal medyalar başka çevreler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu koroya rağmen çok tarihi süreçten güçlenerek çıktık. Bu koronun bir kismı siyasi saikle bir kısmı ticari saikle, bir kısmı da istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ediyorlar. Bunların söylemlerinden bir tanesi, faizleri indirmeyin. Faiz inerse kuru tutamazsınız. Üç ayda Merkez Bankası bin baz puan faiz indirdi. Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 40-50 olacak diye insanları korkutmaya çalıştılar. Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık.

"EKONOMİDE TOPARLANMA EĞİLİMİ DAHA DA GÜÇLENDİ"

15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla, çok daha kısa sürede geride bıraktık. Güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz. Genel yönetim borç stoku milli gelire oranında en iyi ülkelerden biriyiz. Makroekonomik göstergelerin hepsinde ciddi iyileşmeler ortaya koyduk. Şimdi değişim dönemi var. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini ortaya koyuyor. Kasım ve aralıkta ekonomik göstergeler daha iyi olacak. Bu yıl birilerinin aksine yılı pozitif büyümeyle kapatacağız. 3. çeyrekte yüzde 1'e yakın pozitif büyüme tahmini öngörüyoruz."