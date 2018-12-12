Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nde konuştu.



Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Gereken tüm tedbirleri güçlü bir koordinasyonla almaktan çekinmedik. Attığımız adımlar sayesinde dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustos ayından bu yana TL yüzde 20 değer kazandı. En çok değer kazanan para birimi oldu. Ülke risk primimiz yaklaşık 200 baz puan azalış gösterdi. Enflasyonla topyekün mücadele programına yoğun destek gerçekleşti. Programın kasım ayı enflasyon rakamlarına beklentiler doğrultusunda katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde öncelikle üretici fiyatlarında ardından tüketici fiyatlarında olumlu gelişmeler devam edecek. Sıkı makro politikalar ve yapısal tedbirlerle enflasyon kademeli olarak azalacak.

"BÜYÜME SÜRDÜRÜLEBİLİR PATİKADA GERÇEKLEŞECEK"

Öncü göstergelerdeki görece iyileşmeler önümüzdeki dönemde büyümenin sürdürülebilir patikada gerçekleşeceğine işaret ediyor. İç ve dış pek çok olumsuzluk yaşadığımız dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyümesine devam etmesinde zamanında aldığımız güven artırıcı tedbirlerin işe yaradığınına ve sağlam duruşa işaret etmekte. Cari açıkta 30 milyar doların altına inmeye başlıyoruz.

"SEÇİMLERE RAĞMEN DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK"

2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan aynı disiplin ve yüksek motivasyonla girme zamanı. Rehavet sıfır, daha yeni başladık. Mart ayında gerçekleşecek seçimlere rağmen disiplinden sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u yöneteceğiz.

Sermaye piyasalarını çok daha güçlendirecek ürün çeşitliliğini ve enstrüman sayısını artıracağız.



Katma değer zincirinde Türkiye'nin ekonomik olarak yükselmesini sağlayacak, istihdam artıracak politika setlerini hayata geçirmeye başladık. Birinci önceliğin kalkınma ve büyüme olduğu bir döneme giriyoruz.

Türkiye güçlü kamu maliyesi ile iç-dış şoka karşı direncini bütün dünyaya ispat etti. Türkiye böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı.

DÖVİZ CİNSİ TAHVİL İHRACI BAŞLIYOR

Pazartesi günü Hazine olarak bireysel yatırımcıya dolar ve euro tahvil ihracını başlatıyoruz.

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