Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı’nda (IAA) Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.



Türkiye’nin büyüme hedeflerini tutturması için finansmana ve kaynağa ihtiyaç duyduğunu aktaran Koç, “Tasarruf oranlarımız düşük olduğu için bu kaynak ne yazık ki ülkemizde yok. Yurt dışı kaynaklara bağımlıyız. O yüzden de Türkiye’nin şu an yatırım yapma konusunda güvenilir bir ülke imajı vermesi gerekiyor. Bunu da iki türlü yapabiliyorsunuz. Bir tarafta ekonomik şart ve politikalar, öngörülebilirlik, regülasyon kurumlarının ve yargının iyi çalışması var, diğer tarafta da uluslararası ilişkiler... İki alanda dengeyi sağlamamız gerek” şeklinde konuştu.

Vatan gazetesinin haberinde, Koç'un şu açıklamalarına yer verildi:



"GÜVENİLİR OLMAK ŞART"



Türkiye yurt dışından gelecek yatırımcıya çok büyük potansiyel sunduğunu belirten Koç, “Demografik yapısı, otomotiv ve beyaz eşya dahil birçok sektörde penetrasyon seviyelerinin bırakın gelişmiş ülkeleri, muadil ülkelerden bile düşük seviyelerde olması, ülkenin coğrafi konumu başta olmak üzere, her anlamda baktığınızda geleceğe dair tünelin sonunda ışık var. Önemli olan yatırımlar açısından güvenilir bir ülke olmamız lazım” dedi.

"GEREKLİ CEPHANELİĞE SAHİBİZ"



“Ekonomide dönem dönem inişler vardır, bunlardan birini yaşıyoruz” diyen Ali Koç, “Önemli olan sıkıntılı dönemdeki süreci minimum tahribatla en kısa sürede atlatabilmek. Bunu da atlatabilecek cephanelik ve şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizi yönetenlerin durumun farkında olduğunu, gerekli önlemleri alacağını ve hep beraber bu işin içinden en kısa sürede çıkılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



"MERKEZ GEÇ KALDI"



Son dönemde piyasada yaşanan gelişmelere karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geç kaldığını söyleyen Ali Koç, “Kurların yükselmesiyle endişelerimiz çok arttı. Türk özel sektörünün içinde bulunduğu borç yapılanması açısından, bunun ne kadarı döviz ne kadarı TL, ne kadarı uzun ne kadarı kısa vadeli diye baktığımızda endişelenmemek mümkün değil. Koordinasyonu sağlayıp, doğru hamleleri yaparsak bu durumdan minimum tahribatla en kısa zamanda çıkarız” dedi.



"ESKİŞEHİR FABRİKASI BÜYÜYECEK"



Ali Koç, kamyon üretimini gerçekleştirdikleri Eskişehir’de üretim kapasitesinin sınırına geldiklerini söyledi. Koç, “Kocaeli fabrikamızın kapasitesi yüzde 90’ların üzerinde. Bu Yeniköy fabrikasında yüzde 68. Yeni projelerle birlikte kapasiteyi artıracağız. Önümüzdeki 10-12 yıl için bugün yaptığımız görüşmeler çerçevesinde, mevcut kapasitenin geçerli olmayacağı, kapasite artırımının şart olduğu bir döneme gireceğiz. Üretimin yanı sıra fiziki olarak da çok fazla esnekliğimiz kalmadı” diye konuştu.



"MALİ AÇIDAN İYİ DURUMDAYIZ"



Türkiye’nin potansiyeline inanıp uzun vadeli yatırımlar yaptıklarını belirten Ali Koç, “Son 3 yıldır da otomotiv sektöründe rekor üstüne rekor kırıyoruz. Şu an yaşadığımız sürecin üzerinden henüz 3 ay bile geçmedi. Bu dönemin, gerek Tofaş gerek Ford Otosan tarafında uzun vadeli yatırımlarımızı etkileyecek bir unsur olmadığını vurgulamak istiyorum” dedi. Grup olarak iyi durumda olduklarını belirten Koç, şunları söyledi: “Bizim iyi olmamız yeterli değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Tabii ki kurdan etkileniyoruz ama bilanço ve borçlanma seviyelerimiz daha sağlıklı olduğu için diğer şirketlere göre bu etki daha az oluyor. Bizim ciddi döviz kazançlarımız da var. Unutmayın ki Mayıs’ta bankamıza 1 milyar dolar sermaye koyduk. Bu da sadece Koç Holding’in mali yapısıyla alakalı değil, ülkemizin geleceğine olan güven ve ülke ekonomisinin potansiyeline olan inançla da alakalı. Mali açıdan iyi durumdayız, orta ve uzun vadeli yatırımlarımızı etkileyecek hiçbir unsur yok.”

