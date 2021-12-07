Alibaba, yönetim değişikliğine giderek yeniden yapılanıyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba, yakın tarihinin en büyük değişikliklerinden birine imza atarak dört yöneticisine görev atadığını duyurdu.



E-ticaret, perakende, internet ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Çinli teknoloji şirketinin Finans Müdürü Maggie Wu, önümüzdeki nisan ayında istifa edecek ve yerini mevcut CFO yardımcısı Toby Xu geçecek. Maggie Wu, şirketin satın alma, birleşme başta olmak üzere, önemli kararları üzerinde büyük etkisi olan Alibaba Partnership'in ortağı olmaya devam edecek ve Alibaba yönetim kurulunda da yönetici direktör olarak kalacak.

1999'da kurulan Alibaba, Jack Ma 2015'te CEO olarak meşaleyi Daniel Zhang'a devrettiğinde ve 2019'da da başkan olarak atadığında da büyük bir değişiklik yaşamıştı.



Wu yaptığı açıklamada, "Alibaba'nın CFO geçişini, uzun yıllar boyunca yapılan kapsamlı hazırlıkların doruk noktası ve Alibaba'nın liderlik planlamasının bir parçası olarak görüyoruz. Piyasalarda her zaman iniş ve çıkışlar olacak, ancak Alibaba'nın iddialı uzun vadeli hedefleri var. Bayrak yarışındayız ve şirketi ileriye taşımak için yeni nesil yeteneklere sahip olmalıyız" dedi.



Daniel Zhang, şirket içi bir mektupta, CFO'nun yerine geçmesinin yanı sıra, Alibaba'nın iki yönlü yerel ve uluslararası e-ticaret stratejisini desteklemek için büyük bir yeniden yapılanmayı da açıkladığını söyledi.

Şirketin ana gelir faktörlerini, Çin'deki tüketiciye yönelik pazarlarını yıllarca yöneten Jiang Fan, yeni kurulan Uluslararası Dijital Ticaret'e liderlik edecek. Hatırlanacağı üzere, Alibaba Türkiye'de Trendyol'un çoğunluk hissesini ve Güney Asya'da muadili Daraz'ı satın almıştı.



Zhang açıklamasında, "Küreselleşmiş bir şirket olma yolunda odaklanmaya devam edeceğiz. Denizaşırı pazarların bizim için birçok heyecan verici fırsat sunduğuna inanıyoruz" dedi.



Bu arada, firmanın yerel tüketici odaklı ve toptan satış pazarları, yeni Çin Dijital Ticaret birimini oluşturmak için birleştirilecek ve Trudy Dai'nin yönetimi altına girecek.

Alibaba, 2020 yılı itibarıyla dünyanın en yüksek altıncı marka değerine sahip şirket unvanını taşıyor.