Alibaba'da cinsel istismar soruşturması

Alibaba Group'ta bir çalışan, patronu ve müşterisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken Çin merkezli şirket, ilgili kişilerin askıya alındığını ve soruşturmayı desteklediklerini söyledi.

İddialaya göre, Alibaba'nın Çin'in Hanco (Hanzhou) şehrinde çalışan bir kadın çalışan Jinan kentindeki bir iş gezisinde müdürü ve Alibaba'nın bir müşterisi olan Jinan Hualian Supermarket'ten bir kişinin otel odasında tecavüz etmek amacıyla kendisine saldırdığını öne sürdü.

Bloomberg'de yer alan habere göre, kadın çalışan kendisine zorla alkollü içecek içirdiklerini ve yemek sırasında ise şirket müşterisinin kendisini taciz etmesine karşın müdürün olaylara göz yumduğunu belirtti. Polise ifade veren kadın çalışan, konuyu şirketin insan kaynaklarına ilettiğini belirtti. Çalışan bir sonuç alamadığını da ifadesine ekledi.

Alibaba CEO'su Daniel Zhang olayı duymasının ardından şok yaşadığını ve utandığını belirtti. Olaylara karışanların iş akdinin askıya alındığını duyuran Zhang, kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Zhang, "Benden başlayarak, yönetimden başlayarak, insan kaynaklarından başlayarak, Alibaba'daki herkesin empati kurması, düşünmesi ve harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan polis de Alibaba şirketi içerisinde bir cinsel istismar davası yürüttüklerini doğruladı.