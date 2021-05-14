Alibaba'dan halka arz sonrası ilk zarar

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, 2021 yılının ocak-mart döneminde 5,47 milyar yuan (820 milyon dolar) zarar açıkladı.

Reuters 14.05.2021 - 17:33

Alibaba'dan halka arz sonrası ilk zarar

İlişkili Haberler

Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi

Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi

Çin Devlet Başkanı, dünyanın en büyük halka arzını durdurdu

Çin Devlet Başkanı, dünyanın en büyük halka arzını durdurdu

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba, 2014'teki halka arzı sonrasında ilk kez zarar açıkladı.

Şirketin zarar etmesinde, Çin piyasa düzenleme kurumunun nisan ayında şirkete pazardaki hâkim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle kestiği 2,8 milyar dolarlık ceza etkili oldu.

CİROSU ARTTI

Şirketin bu dönemde cirosu ise beklentileri ılımlı düzeyde aşarak 187,4 milyar yuana (28,6 milyar dolar) yükseldi. 

HALKA ARZ ENGELLENMİŞTİ

Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın 24 Ekim 2020 tarihinde finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.

Çin yönetimi kasım ayında Ant Group'un 37 milyar dolar değerindeki halka arzını askıya alarak milyarder Jack Ma tarafından kurulan finansal teknoloji şirketinin sadece birkaç gün kala borsaya girişini engellemişti.

Bu süreçte Alibaba'nın piyasa değeri 260 milyar dolar azaldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...