Alibaba’dan kripto para kararı: Ekipman satışı yapılmayacak

Çin’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı kripto para birimlerine dair yasaklama kararı sonrasında elektronik ticaret devi Alibaba’dan açıklama geldi.



Alibaba, Çin Merkez Bankası’nın kısıtlamalarına uymak için 8 Ekim'den itibaren kripto madenciliği ekipmanlarının satışını yapmayacağını duyurdu.

‘SANAL PARA BİRİMLERİYLE İLGİLİ YASA VE DÜZENLEMELER İSTİKRARSIZ’

Çinli e-ticaret devi, "sanal para birimleriyle ilgili yasa ve düzenlemelerin istikrarsızlığını" dikkate aldığını söylerken, kripto para birimleri elde etmek için herhangi bir öğreticinin, stratejinin ve yazılımın satışının da yasaklanacağını aktardı.

Alibaba, tüketici elektroniği bölümü altında yer alan “Blockchain Madenci Aksesuarları ve Blockchain Madencileri” kategorilerini kapatacağını aktardı.

‘POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİNİ TAKİP EDECEĞİZ’

Şirket duyurusunda, "Her ülkedeki politika değişikliklerini takip edeceğiz ve kontrol politikalarımızı buna göre ayarlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Alibaba, 15 Ekim'den itibarıyla yeni politikaları ihlal eden tüccarların, ürünlerinin silinmesi veya hesaplarının kapatılması gibi sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

ÇİN YASA DIŞI İLAN ETMİŞTİ

Çin merkez bankası 24 Eylül'de kripto para birimiyle ilgili tüm işlemleri yasa dışı ilan etmiş, denizaşırı borsaların Çinli sakinlere hizmet vermelerinin yasaklandığını söylemişti.

Çin Halk Bankası da yaptığı açıklamada, Bitcoin ve Tether gibi kripto paraların "yasal olmadığını ve piyasada para birimi olarak kullanılmaması gerektiğini ve kullanılamayacağını" belirtmişti.