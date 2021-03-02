Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, artık Çin'in en zengini değil

"Dünyanın en zengini" unvanı Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk arasında değişirken Çin'de de en zenginler listesinde sıralama değişti.

Reuters 02.03.2021 - 14:09

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, artık Çin'in en zengini değil

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​Forbes'un hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi '2020 Hurun Küresel Zengin Listesi'nde 2019 ve 2020'de ülkenin en zengini olarak yer alan Ma ve ailesi 360 milyar yuanlık servetle bu yıl 4. sıraya düştü.

Ma'nın üstünde şişe su üreticisi Nongfu Spring'den Zhong Şanşan, Tencent Holding'den Pony Ma ve e-ticaret girişimi Pinduoduo'dan Collin Huang yer aldı.

Raporda Alibaba Grubu'na açılan soruşturmaya dikkat çekildi.

​Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti. Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Bunun ardından uzunca bir süre kameralar karşısına çıkmadığı için kaybolduğu ya da tutuklandığı iddia edilen Jack Ma, çevrimiçi bir toplantıda ortaya çıkmış, "Corona virüs salgını bittiğinde yeniden görüşeceğiz" mesajı vermişti.

Shangai Security News'te yer alan "Çinli Lider Girişimciler" başlıklı yazıda Ma'nın adının anılmaması gözden düştüğü şeklinde yorumlanmıştı.

ARŞİV: ALİBABA'NIN KURUCUSUNDAN MİCHAEL JACKSON ŞOV

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