Alman hükümetinden Lufthansa'ya yeşil ışık

Almanya’da hükümet, Alman hava yolu firması Lufthansa'nın Avusturya, Belçika ve İsviçre'de yan kuruluşları için devlet yardımı almasına yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 13:09

Alman hükümetinden Lufthansa'ya yeşil ışık

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Lufthansa: 9 milyar dolarlık kurtarma paketi tehlikede olabilir

Lufthansa: 9 milyar dolarlık kurtarma paketi tehlikede olabilir

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman Ekonomik İstikrar Fonu’nun (WSF) Lufthansa’nın üç ülkenin finansman yardımlarını kabul etmesinde sakınca görmediği belirtildi.

Diğer ülkelerin şirkete yönelik taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, Alman hükumetinin şirkete yönelik kurtarma paketinin baştan beri bu ülkelere de bir fırsat sağladığı ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde de söz konusu ülkelerin devlet yardımı seçeneğinin açık tutulduğu belirtildi.

Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

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