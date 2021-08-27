Alman medya devi Axel Springer, Politico'yu satın alıyor

Bild ve Die Welt gibi büyük yayınların sahibi Alman medya devi Axel Springer, ABD'li dijital medya sitesi Politico'yu yaklaşık 1 milyar dolara satın alıyor.

NTV Haber 27.08.2021 - 17:37

Alman medya devi Axel Springer, Politico'yu satın alıyor

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Almanya'da Bild ve Die Welt gibi büyük yayınların sahibi olan Axel Springer, ABD'de dijital medya şirketlerine yatırıma devam ediyor.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Axel Springer, dijital medya sitesi Politico’yu yaklaşık 1 milyar dolara satın alıyor.

Anlaşmaya göre, satıştan sonra Politico’nun kurucusu ve sahibi, sitedeki faal konumunu koruyacak.

Editoryal ve yönetim ekibi de Axel Springer’in ABD'deki diğer markalarından bağımsız olarak faaliyetine devam edecek.

Axel Springer bu yılın başında Politico’nun rakibi Axios’u satın almak için de görüşmelerde bulunuyordu.

Ancak Politico’yu satın almasının ardından Axios hamlesinden vazgeçti.

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