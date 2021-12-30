Alman moda devi İzmir’de bin işçi alacak

Dünyanın en büyük moda şirketlerinden Hugo Boss, Güneydoğu Asya’da küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa'daki üssünde üretim kapasitesini genişletme kararı aldığını açıkladı.

2025 yılına kadar satışlarını yılda 4 milyar Euro'ya çıkarma hedefleri olduğunu açıklayan şirket CEO’su Daniel Grieder, tedarik zinciri aksamalarının Hugo Boss ve rakipleri için tedarik sıkıntısı, gecikmeler ve daha yüksek nakliye maliyetleri ile “inanılmaz zorluklar” oluşturduğunu söyledi.

Bu bağlamda Grieder, İzmir’deki şirketin en büyük fabrikasına yaklaşık bin kişi işe almak istediğini ve personel sayısını 3’te bir oranında artırmak istediğini söyledi.

Şirket, sahadaki makine ve aletlere daha fazla yatırım yapmayı planladığını da sözlerine ekledi.

‘KIŞ UYKUSUNA SON VERECEĞİZ’



Grieder ayrıca, daha önce Birleşik Krallık özel sermaye şirketi Permira'nın mülkiyetindeyken kendisini bir premium markadan lüks bir markaya dönüştürmeye çalışan şirketin yıllarca süren “kış uykusuna” son vereceğine söz verdi.



Financial Times’a konuşan Grieder, markanın ürün portföyünü genişleteceğini ve amiral gemisi iş kıyafetleri yelpazesine ek olarak daha fazla günlük giyim sunacağını sözlerine ekledi.



Önümüzdeki beş yıl içinde mağazalara 500 milyon Euro bütçe ayırdığını belirten Hugo Boss, pazarlama bütçesini 2025'e kadar yılda 100 milyon Euro artırmayı planladığını bildirdi.



ŞİRKETİN EN BÜYÜK FABRİKASI İZMİR’DE



1999 yılında İzmir’de açılan Hugo Boss fabrikası, moda şirketinin en büyük üretim tesisi olma özelliği taşıyor.



Şirketin ayrıca Almanya, Polonya ve İtalya'da, Türkiye ile birlikte giyim üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan tesisleri bulunuyor.



Geçen yıl içinde, şirket İzmir'deki üretimini yeniden düzenlerken, üretimi artırarak, üniforma, kadın giyim ve diğer giysilerin üretimini gerçekleştiriyor.