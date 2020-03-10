Alman usulü Türkiye'ye uymadı, muavinler geri döndü

Kamil Koç'u satın alan alman firması Flixbus, yolcuların direnişiyle karşılaşınca 'muavinsiz otobüs' uygulamasından geri adım atmak zorunda kaldı.

ntv.com.tr 10.03.2020 - 08:23

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Flixbus, Kamil Koç'u satın alır almaz Türkiye'de otobüslerin ayrılmaz bir parçası olan muavinlerle yollarını ayırmıs, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu. Ancak muavinsiz otobüs, Türkiye'ye uymadı. Yolculardan gelen tepkiler üzerine Flixbus uzun hatlarda muavin uygulamasına yeniden başladı. 

YOLLUK ESKİDE KALDI

Kararı Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü’ye değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "Bu şekilde rekabet olamayacağını biz en baştan kendilerine söyledik, 'Alman sistemi' Türkiye'de tutmaz dedik. Eskiden otobüslerde buzdolabı yoktu, yanımıza yolluk alır otobüse binerdik. Şimdi yolcu lüks hizmete alıştı. Saatlerce yol giderken siz bir su istemez misiniz? Muavinsiz nasıl olacak? Otobüse bindiğinizde inerken, valizinizi nasıl bagaja koyacaksınız? Koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler. Uygulamayla fiyat kıracaklardı ama, çok tepki alıyorlardı. Sonunda dediğimize geldiler."

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