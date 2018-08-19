Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Gümrük vergileri hakkında devam eden müzakereler ve bir ticaret savaşı tehdidi, ticari faaliyetleri boğuyor" denildi.
Açıklamada Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin yeni bir dış ekonomik risk arz ettiği belirtildi. Bu riskin özellikle İngiltere'nin Brexit sürecindeki ve gelecekteki ABD ticaret politikalarındaki belirsizlik nedeniyle var olduğu vurgulandı.
Risklere rağmen alman ekonomisinin, düşük faiz oranları ve sağlam bir işgücü piyasasıyla canlılığını koruduğu ifade edildi.
Almanya'dan Türk lirası açıklaması
NTV HaberEkonomi
Almanya Maliye Bakanlığı, Türk lirasındaki krizin Alman ekonomisine ekstra risk oluşturduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Gümrük vergileri hakkında devam eden müzakereler ve bir ticaret savaşı tehdidi, ticari faaliyetleri boğuyor" denildi.