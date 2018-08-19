Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Gümrük vergileri hakkında devam eden müzakereler ve bir ticaret savaşı tehdidi, ticari faaliyetleri boğuyor" denildi.



Açıklamada Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin yeni bir dış ekonomik risk arz ettiği belirtildi. Bu riskin özellikle İngiltere'nin Brexit sürecindeki ve gelecekteki ABD ticaret politikalarındaki belirsizlik nedeniyle var olduğu vurgulandı.



Risklere rağmen alman ekonomisinin, düşük faiz oranları ve sağlam bir işgücü piyasasıyla canlılığını koruduğu ifade edildi.