Altı banka mesai saatlerini değiştirdi

ntv.com.tr 22.03.2020 - 23:38 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 04:51
Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.
Kararda, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.
TBB'nin tavsiye kararının ardından altı banka gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.
Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.