Altın 1,700 doların üzerini gördükten sonra geri çekildi (Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?)

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, corona virüsün yayılması, hisse senetlerindeki sert düşüşler ve para politikalarının daha da gevşetileceği beklentileri ile ons başına 1,700 dolar seviyesinin üstünü gördükten sonra geri çekildi.

Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı.

Çin'in ticaret verilerinin beklentinin çok altında gelerek ocak şubat ayında ihracatın yüzde 17 düşmesi, İtalya'da nüfusun dörtte birinin karantinada olması ve hisse senedi piyasalarındaki sert inişiyle birlikte güvenli limanlara toplu bir kaçışın olduğunu söyleyen uzmanlar yen ve altına dikkat çekti.



Petrol fiyatlarındaki yüzde 30'luk gerilemenin piyasada deflasyonist şok algısı yarattığı belirtilirken Japon Yeni, dolar karşısında son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadelileri de yüzde 1.5 üzerinde yükseldi. 1703 dolara çıkan spot altın daha sonra 1670 dolar altına geriledi.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın şu dakikalarda 330,63 lira seviyelerinde yer alıyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 538,2 lira, Cumhuriyet altını da 2,203 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.700 doların üzerini görmesinin ardındaşu dakikalarda 1.669 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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