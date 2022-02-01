Altın düşünce Trabzon hasır bileziği 10 günde 40 bin TL ucuzladı

Geçtiğimiz aralık ayında fiyatı 110 bin TL'den satılan Trabzon Hasır Bileziği setinin fiyatı gram altın fiyatlarındaki düşüşle 70 bin TL'ye kadar gerilerken, Trabzon'daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 35 yıllık meslek hayatında altın fiyatlarındaki bu kadar ani düşüş ve hareketlilik yaşamadıklarını söyledi.

Son günlerde altın fiyatının düşüşe geçmesi vatandaşın altına talebini artırırken dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği fiyatında yüzde 30-40'lara varan düşüş yaşanmasına neden oldu.

Altın fiyatının yeni yılda daha da düşeceği yada stabil kalacağını belirten kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, halkın bundan faydalanması gerektiğini söyledi.

"Altın hiçbir zaman değerini kaybetmez her sene yüzde 30-50 civarında yükselir" diyen Tonyalı, "19 kol 17 sıra hasırlarda 100 -110 bin civarında hasır takım 70-75 bin civarına kadar geriledi. 35 yıllık meslek hayatımda böyle bir düşüş hiçbir zaman görmedim.Vatandaşın daha iyi alışveriş yapabilmesi için altının düşmesi veya sabit kalmasını daha çok tercih ederiz" dedi.

Vatandaşın çoğu Trabzon burmasını tercih ettiğini belirten Tonyalı, "Doğu Karadeniz insanının dışında Trabzon burmasını çok bilen yok. Halkın daha çok tercih ettiği ürün Trabzon burması. Hasır bileziğin maliyeti pahalı olduğu için yüzde 50 azalma var.

Üç beş sene öncesine kadar 19 sıra tabir ettiğimiz hasır bilezik 20-25 bin TL alınabiliyordu o zaman daha çok tercih ediliyordu. Tasarruf amaçlı 24 ayar altını daha çok tavsiye ediyoruz" diye konuştu.