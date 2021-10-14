Altın fiyatı bugün kaç TL? 14 Ekim 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 529 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 524 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 13.37 itibarıyla 529 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 866 lira, Cumhuriyet altını da 3.455 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.798 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, bugün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışın yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 9,17 seviyesinde bulunuyor.



Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi’nin izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI