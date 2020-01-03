Altın fiyatları 4 ayın zirvesinde (Ons altın fiyatları İran riskiyle yükseldi)

Ons altın fiyatları son dört ayın en yüksek seviyesine sıçradı. Spot altın uluslararası piyasada bu sabah ani yükselişle ons başına 1.540 doları aştı. Saat 14.00 itibariyle 1.548 dolardan işlem görüyor. (İç piyasada da gram altın 297 liraya kadar yükseldi)



ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile düzenlenen hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı general Kasım Süleymani öldürüldü. İran Dini Lideri Ali Hamaney, İranlı komutanı öldürenleri "şiddetli bir misillemenin" beklediği tehdidinde bulundu.

Altın, dolardaki zayıflık ve jeopolitik endişelerin tekrar ön plana çıkmasının fiyatları daha da desteklemesi ile birlikte 2019 yılındaki parlak rallisini bu yılın başında da devam ettiriyor. Altın fiyatları, gevşek para politikaları, Şili'den Hong Kong'a bölgesel jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının alımları ve Borsa fonlarından (ETF) gelen alımlarla 2010'dan bu yana en büyük yıllık kazancını gerçekleştirdi.



Singapur'da IG Asia Pte piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Şu anda gördüğümüz ani tepki hareketi, ancak ilave tepkilerin gelme olasılığını gözardı edemeyiz. Bu durum altını kısa vadede destekleyebilir" dedi.



Spot altın yüzde 1 yükselerek ons başına 1,543.93 dolar ile 5 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra Singapur saati ile 14:03'te 1,541.77 dolara geldi. Fiyatlar bu hafta yüzde 2.1 yükseldi. Vadeli altın kontratları Comex'te yüzde 1.2 kadar değer kazandı.

"1.600 DOLARI BEKLEYENLER VAR"



Altında görülen bu ralli, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasına ve ABD hisse senetlerinin üst üste rekor seviyelere yükselmesine rağmen gerçekleşti. Altının 2020'de ve gelecek yıl da yükselişini sürdüreceği tahmininde bulunan RBC Capital Markets, geçen yılki yükselişin altına yönelik yatırımcı yaklaşımında pozitif bir değişikliği işaret ettiğini kaydetti. Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. ve UBS Group AG altının ons başına 1,600 dolar seviyesine yükselmesini bekliyor.



DEĞERLİ MADENLERDE YÜKSELİŞ

Bloomberg Intelligence'a göre, Ocak ayı tarihsel olarak altının en iyi ayı durumunda. Eğer altın fiyatı son 20 yılın Ocak ayı ortalaması olan yüzde 2.7'lik artışı yakalarsa, Eylül ayında görülen son altı yılın en yüksek seviyesini aşacak. Altın ayrıca, son beş yılın fiyat artışı olan yüzde 5.2'yi yakalarsa, Şubat ayına kadar 1,600 seviyesine yaklaşacak.



Piyasada dikkatler, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'ye ilişkin verilere çevrilecek. ABD'de Cuma günü ISM imalat sektörü verisi ve Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak.



Diğer değerli metallerden, gümüş yüzde 1.1 yükselirken, platin yüzde 0.5 ve palladyum yüzde 0.2 değer kazandı.

"2020 ALTININ YILI OLACAK"