Altın fiyatları bugün kaç TL? 1 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 448 liradan işlem görüyor.



Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişin etkisiyle 446-456 lira bandında dalgalanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,6 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,8 liradan işlem gördü. Saat 16.12 itibariyle ise 448 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2.926 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3'lük artışla 1.707 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,6 yükselişle 1.718 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,70 sınırına gerilemesinin, alternatif bir yatırım aracı olarak altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, gram altının ise kur odaklı hareketine devam ettiğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketliliğin emtia fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Analistler, ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek, 1.746 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

VIDEO: GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?