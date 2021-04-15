Altın fiyatları bugün kaç TL? 15 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 451,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını 3.042 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 15.04.2021 - 08:20

Altın fiyatları bugün kaç TL? 15 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

PİYASALAR

Gözler Merkez Bankası'nda (TCMB faiz kararı bugün açıklanıyor)

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta başından bu yana düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı, 451,6 lira seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını 3.042 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın hemen altında 1.739 dolardan alıcı buluyor.

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GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Bün yurt içinde piyasalar TCMB'de yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu faiz kararı izleyecek.. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.

Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde.

Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.

UZMAN YORUMU: TÜRKİYE KIZARACAK, DAHA DA KIZARACAK

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