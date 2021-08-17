Altın fiyatları bugün kaç TL? 17 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Altın fiyatları, yeni haftaya Delta varyantının dünya çapında dominant tür haline gelerek ekonomik endişeler yaratmasıyla yükselerek başladı.

Bugün ise Powell'ın açıklamaları öncesi temkinli bir seyir izleyen gram altın, 486 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 796 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.175 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.774 dolar seviyelerinde yer alıyor.



Analistler, ABD tahvillerinde artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Öte yandan, altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün gerçekleştireceği Town Hall toplantısında olacak. Powell, eğitimciler ile öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

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Teknik açıdan 1.760 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.790 doların ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.



Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin gündemin odağında bulunduğunu belirterek, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.



Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, küresel piyasaların bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile yarın yapılacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısını takip edeceğini bildirdi.

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