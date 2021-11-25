Altın fiyatları bugün kaç TL? 25 Kasım 2021 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı 691 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.128 lira, Cumhuriyet altını 4.628 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Haberler - Anadolu Ajansı 25.11.2021 - 17:10

Altın fiyatları bugün kaç TL? 25 Kasım 2021 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 691 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,9 altında 695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 691 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.128 lira, Cumhuriyet altını da 4.628 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.791 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasının küresel piyasalarda işlem hacmini sınırladığını belirterek, yurt içinde altın fiyatlarının dolar kurundaki gerilemeyle düştüğünü söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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