Altın fiyatları bugün kaç TL? 26 Mayıs 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 519,2 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 516,5 liradan tamamladı.



Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 519,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını da 3.470 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.906 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.



Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

