Altın fiyatları bugün kaç TL? 29 Temmuz 2021 çeyrek altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına dair esnek bir ton benimsemesinin ardından ve zayıf seyreden dolardan destek bularak 1.818 dolar ile bir haftayı aşkın en yüksek seviyeyi gördü.

Altının gram fiyatı 498,8 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.333 liradan satılıyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Fed politikasında değişiklik yapılmaması altın fiyatına destek veriyor. Fed'in dün sona eren FOMC toplantısında varlık alım programında değişiklik yapmaması ve bu konuyu tartışmaya devam edeceğine işaret etmesi altına destek verdi.



Altın fiyatının yükselmesinde küresel altın talebinin ikinci çeyrekte son 1 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşması da etkili oldu.

Uzmanlar, ABD Doları'nda gözlenen zayıflığın sürmesi halinde spot altın fiyatında yukarı hareketin 1830-1840 dolar aralığına kadar devam edebileceğine işaret ediyorlar.