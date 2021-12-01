Altın fiyatları bugün kaç TL? 1 Aralık 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Haberler 01.12.2021 - 08:22
Omicron’un piyasalarda yarattığı endişelerle 1.810 dolara kadar tırmanan altının onsu Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımı azaltımına dair yorumlarıyla 1800 doların altına geriledi.
Gram altın ise dolar/TL'deki yükselişe paralel rekor tazeleyerek dün 790 TL’ye ulaştı.
Geçen hafta dolar/TL’deki yükselişle 777 TL’ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın, haftanın ikinci yarısında kurdaki gerilemeyle beraber 720 TL’nin altına düşmüştü.
Bugün gram altın 775 lira, cumhuriyet altını 5.059 lira çeyrek altın ise 1.268 lira.