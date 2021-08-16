Altın fiyatları bugün kaç TL? 16 Ağustos 202 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını 3.257 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

16.08.2021 - 08:17 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 11:43

Altın fiyatları bugün kaç TL? 16 Ağustos 202 güncel altın fiyatları

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Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 488,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını da 3.257 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.776 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, ABD tahvillerinde artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik açıdan 1.760 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.790 doların ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

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