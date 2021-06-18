Altın fiyatları bugün kaç TL? 18 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL'ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle kayıp yaşayarak 500 TL'ye kadar gerilemişti.

Ancak altının gramı küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’nin 8,70’i görmesiyle haftanın som işlem gününde de 500 TL sınırında işlem görüyor.

Seneye 1.900 dolar civarında başlayan ons altın ise mart ayında 1.683 dolara kadar gerilemişti. Haziran başından bu yana 1.785 dolar sınırında bulunan ons altın bugün 1.783,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 818 TL, Cumhuriyet altını ise 3,264 lira civarında