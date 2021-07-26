Altın fiyatları bugün kaç TL? 26 Temmuz 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını 3.360 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

Anadolu Ajansı 26.07.2021 - 11:02

Altın fiyatları bugün kaç TL? 26 Temmuz 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 495,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 500,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.811 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1.830 doların gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

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