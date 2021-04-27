Altın fiyatları bugün kaç TL? 27 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 776 lira, Cumhuriyet altını 3.172 liradan satılıyor. 27 Nisan 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 27.04.2021 - 14:42

Altın fiyatları bugün kaç TL? 27 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Altın fiyatları, iki gün sürecek Fed toplantısı ve ABD ekonomik verileri öncesi yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle birlikte dolar/TL'deki düşüşü takip etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü toplantı sonrasında gerçekleştireceği bir konuşmada ABD'deki faiz oranlarına ilişkin en son değerlendirmesini paylaşacak. Powell ve merkez bankası üyeleri, yatırımcılara enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin bankanın dilinde bir değişiklik olmayacağını söylemişti.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, yeni haftaya bu yılın zirvelerine yakın bir seviyede 482 TL civarında başladıktan sonra dolar/TL’deki düşüşü takip ederek 473 TL'ye geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN FİYATI

Geçen haftayı az da olsa yükselişle kapatan ons altın, art arda üçüncü haftayı da kazançla geçmiş oldu. Ons altın yılın ilk üç ayını kayıpla kapatmasına rağmen nisan başından bu yana yükselişte.

Haftaya 1.775 dolar civarında başlayan ons altın, Fed toplantısı öncesinde dar bir fiyat aralığında sakin bir seyir izliyor. Ons altın salı günü 1.780 dolar seviyesinde bulunuyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...