Altın fiyatları bugün kaç TL? 27 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, iki gün sürecek Fed toplantısı ve ABD ekonomik verileri öncesi yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle birlikte dolar/TL'deki düşüşü takip etti.



Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü toplantı sonrasında gerçekleştireceği bir konuşmada ABD'deki faiz oranlarına ilişkin en son değerlendirmesini paylaşacak. Powell ve merkez bankası üyeleri, yatırımcılara enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin bankanın dilinde bir değişiklik olmayacağını söylemişti.



GRAM ALTIN FİYATI



Gram altın, yeni haftaya bu yılın zirvelerine yakın bir seviyede 482 TL civarında başladıktan sonra dolar/TL’deki düşüşü takip ederek 473 TL'ye geriledi.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN FİYATI



Geçen haftayı az da olsa yükselişle kapatan ons altın, art arda üçüncü haftayı da kazançla geçmiş oldu. Ons altın yılın ilk üç ayını kayıpla kapatmasına rağmen nisan başından bu yana yükselişte.



Haftaya 1.775 dolar civarında başlayan ons altın, Fed toplantısı öncesinde dar bir fiyat aralığında sakin bir seyir izliyor. Ons altın salı günü 1.780 dolar seviyesinde bulunuyor.