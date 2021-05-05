Altın fiyatları bugün kaç TL? 5 Mayıs 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3.200 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

05.05.2021 - 16:36

Altın fiyatları bugün kaç TL? 5 Mayıs 2021 güncel altın kuru fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan faiz açıklaması

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan faiz açıklaması

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 477 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar seviyesinde tamamladı.


Yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 476,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 477,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını da 3.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.777,50 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Bugün, Avrupa ve ABD'de nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.

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