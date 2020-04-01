Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Dün 341,6 lira seviyelerinde işlem görn altının gram fiyatı, bu güne düşüşle başlayarak 337 lira seviylerinde alıcı buluyor..



Aynı dakikalarda çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.585,93 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini ancak görece azalan risk görünümünün altının ons fiyatında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi.



TEŞVİKLER PİYASADA NE KADAR ETKİLİ? (31 MART 2020 - GERİ SAYIM)