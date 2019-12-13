Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 272,71 lira seviyesinde seyrediyor.



Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 274 liradan tamamladı.



Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 272,71 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını da 1.845 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.470 doların altında, 1.467,45 dolar seviyesinde seyrediyor.

İNGİLTERE "BREXIT" DEDİ (JOHNSON TEK BAŞINA İKTİDAR)

Analistler yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek 2018 yılı 'Satınalma Gücü Paritesi'nin ve 2020 bütçe görüşmelererinin takip edileceğini ifade etti.

MERKEZ DÖRDÜNCÜ KEZ FAİZ İNDİRDİ

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. (HABERE GİT)





ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesine Ankara'dan sert tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptıkları açıklamalarla karara tepki gösterdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

UZMAN GÖRÜŞÜ: ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR (ALIM ZAMANI MI?)