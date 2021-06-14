Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (14 Haziran 2021 altın fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?  14 Haziran 2021 güncel altın fiyatları...

14.06.2021 - 10:06

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (14 Haziran 2021 altın fiyatları)

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı haziran başında 527 TL’ye kadar yükseldikten sonra dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 500 TL'nin altında işlem görüyor.

Yıla 1.950 dolar civarında başlayan ons altın ise, nisandan itibaren yükseliş eğilimindeydi. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren ons altın haziran başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Yeni haftanın ilk gününde 10.05 itibariyle altın fiyatları şu şekilde: 

Gram altın: 497,0

Cumhuriyet altını: 3.241

Çeyrek altın: 812,6

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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