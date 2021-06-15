Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (15 Haziran 2021 altın fiyatları)

Gram altın 511 lira seviyelerinde yer alıyor. Çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.332 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Haziran 2021 güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 15.06.2021 - 09:48

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (15 Haziran 2021 altın fiyatları)

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Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Altın, Fed toplantısı öncesinde pazartesi günü 1.845 dolara kadar geriledikten sonra yeniden yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün artmasına rağmen dolar/TL'den destek buldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haziran ayı başında ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ons altın﻿, sonrasında inişli çıkışlı bir seyir ile 1.865 dolara kadar geriledi. 

Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL'nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 8,50'ye kadar tırmanmasıyla 511 TL civarında işlem görüyor.

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