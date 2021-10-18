Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ekim 2021 güncel altın kuru

Altın, yatırımcıların varlık alımı azaltımına odaklanması ve ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişle 1.800 dolar sınırından geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle kayıplarını sınırladı.



Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 529 lira seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 527 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 529 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 866 lira, Cumhuriyet altını da 3.542 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.768 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.



Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

