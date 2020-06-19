Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

19.06.2020 - 08:06
Piyasalarda corona virüs salgınında yaşanması muhtemel ikinci dalga endişesiyle karışık bir seyir hakim.
Altının gram fiyatında ise yatay seyir hakim.
Altının ons fiyatı 1.723 dolar seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda gram altın 380 lira seviyesinde yer alırken çeyrek altın 624,2 liradan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
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