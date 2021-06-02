Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 522 lira seviyelerinde tamamlamıştı.



Cumhurbaşkanı'nın faiz mesajı sonrası tarihi rekorunu yenileyerek 8,88 seviyesine gelen dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket sonrası en son 6 Kasım 2020'de 540 lira ile rekor kıran gram altın da 535 liraya kadar çıktı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlayarak 526,4 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 848,8 lira, Cumhuriyet altını 3.490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.897 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



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Yatırımcıların gözü bu Cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.



Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken piyasalar TCMB'nin yerli ve yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantıyı ve dış ticaret verisini takip edecek.



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