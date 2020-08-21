Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (21 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları...

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.08.2020 - 07:54

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (21 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

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Dün güne yatay seviyeden başlayan altın fiyatları, altının ons fiyatının hareketlenmesiyle tekrar dalgalandı.

Gram altın, Merkez Bankası'nın dünkü açıklamaları ile birlikte yeni pozisyonunu aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün açıkladığı kararla, yüzde 8,25 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranları da artırıldı. Piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından bugün 457,81 liradan işlem görüyor. 

Altının ons fiyatı ise, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.946,90 seviyesinde kaldı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bugün çeyrek altın 748,51 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.079,00 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, önceki kapanışa oranla düşüşe devam ediyor 1.946,90 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

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