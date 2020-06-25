Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (25 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Hafatanın başından bu yana döviz kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan, gram altın yeni güne değer kaybıyla başladı.



Altının gram fiyatı 388 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.532 liradan satılıyor.

Dün Asya piyasalarında Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gören ﻿altının ons fiyatı ise 1.761,27 dolarda yer alıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içinde bugün piyasalaırın gözü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısında. Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörüyor.



Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmişti. Banka, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekildi.



AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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