Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2020 çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Dün gün içerisinde 338 lira 50 kuruşa kadar yükselerek rekordan dönen altının gram fiyatı şu dakikalarda 327,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 521 lira, cumhuriyet altını ise 2.142 liradan satılıyor.



Analistler, başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkilerini hafifletmek için genişlemeci adımlar attığını belirterek, yurt içinde de ekonomi yönetiminin yanı sıra, kamu ve özel bankaların da birbiri ardına açıkladığı destekleme paketlerinin hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini kaydetti.

SALGINA KARŞI YENİ TEDBİRLER