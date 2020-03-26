Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2020 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

Gram altın 334,8 lira, çeyrek altın 550 lira ve Cumhuriyet altını 2.245 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek ve gram altın kuru fiyatları ne kadar oldu? İşte altın kuru fiyatlarındaki anlık ve güncel rakamlar...

26.03.2020 - 14:58

altın12.jpg

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Kamu bankaları "işe devam" kredisi verecek (Geri Sayım 26 Mart 2020)

Kamu bankaları "işe devam" kredisi verecek (Geri Sayım 26 Mart 2020)

Corona virüs etkisi: Singapur ekonomisi yüzde 10,6 daraldı

Corona virüs etkisi: Singapur ekonomisi yüzde 10,6 daraldı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 334,8 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 333,8 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 334,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 550 lira, Cumhuriyet altını da 2.245 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışa 1.607 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD'de senatonun 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylamasının ardından küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularıyla birlikte Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç, 1.580 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

DÜNYA RESESYONA MI GİDİYOR?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...