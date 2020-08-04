Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları dolar üzerindeki baskıların sürmesinin de etkisiyle gördüğü 1,985 dolarlık yeni zirveden sonra gerilediği 1,975 dolar sınırında hareket ediyor.

Altının onsu yüzde 0.09 düşüşle 1,974.85 dolar,

İç piyasada ise, gram altın 443 liraya, çeyrek altın 745 liraya, Cumhuriyet altını da 2,960 liraya yükseldi.



Corona virüs vakaları global ölçekte artmaya devam ederken bunun küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dair algı ons altının iyimser görünümünü korumasını sağlıyor.

Uzmanlar "Ancak salgının yayılma hızının yarattığı endişelerin dolar açısından da pozitif bir tablo yaratması ve dolar endeksinin son iki günde yönünü yukarı çevirmeye başlaması ons altında yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalmasına neden oluyor.



"Bu kapsamda dün 1,985 doların üzeri test edilse de altının bu bölgede kalıcı olamadığını gördük. Teknik açıdan bakıldığında kısa vadede 1,985 doların üzerinde kapanış yapılamaz ise altının bir miktar güç kaybetmesinin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz."açıklamasında bulundu.



