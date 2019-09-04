Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendini sürdürürken bu sabaha yüzde 0,16 değer kaybıyla başladı. Gram altın bu sabah saatlerinde 284,50 lira seviylerinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın yüzde 0,25 primle 465,81 lira, Cumhuriyet altını 1.916 liradan satılıyor.



Altının onsu ise güne yüzde 0,23 değer kaybıyla başlayarak 1.543,69 dolar seviylerinde alıcı buluyor.

Dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine göre enflasyon beklentinin altında gerçekleşti. Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.

Uzmanlar, yurt içinde ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinden daha olumlu gerçekleştiğini ve gözlerin 12 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini belirtti.

ticaret savaşlarına ilişkin belirsizliklere, jeopolitik ve siyasi risklerin eklenmesiyle güvenli liman olan görülen varlıklara olan talebi desteklediğini belirten analistler, aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açtığını söyledi.



Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

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