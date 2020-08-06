Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

06.08.2020 - 08:10

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkisi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketlerinin de etkisiye altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğilimini sürdürerek 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı bugün 2.043 dolar seviyelerinde.

Aynı dakikalarda gram altın 462,9, çeyrek altın ise 760, 1 seviyesinde işlem görüyor. 

ALTIN FİYATLAR NE OLACAK?

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